Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне: «Просил Суареса узнать у Месси, есть ли вероятность его перехода в «Атлетико»

12 Октября 2021 • 18:48 Комментировать

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что думал о возможном переходе в клуб Лионеля Месси.

«Я расскажу вам подробности. Из уважения я не звонил Месси сам. Я позвонил Суаресу, чтобы он спросил, не хочет ли Месси перейти к нам, и есть ли вероятность такого перехода. Но «ПСЖ» уже был одержим этой сделкой», - высказался Симеоне в интервью Ole.

Напомним, что минувшим летом Лионель Месси впервые в своей карьере сменил клуб. «Барселона» не смогла позволить себе новый контракт с Месси, поэтому футболист обрёл статус свободного агента и перебрался в «ПСЖ». Аргентинец подписал контракт по схеме «2+1».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Луис Суарес Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
20:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила разрешение на полную заполняемость трибун на домашние поединки
20:11 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертону» нужен Фекир
18:48 · Испания. Ла Лига
​Симеоне: «Просил Суареса узнать у Месси, есть ли вероятность его перехода в «Атлетико»
17:55 · Испания. Ла Лига
​Милитао повредил спину в матче сборной Бразилии
16:45 · Испания. Ла Лига
​Араухо возвращается в «Барселону» с травмой
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» положил глаз на защитника «Барселоны» слухи
13:54 · Германия. Бундеслига
​Несколько фондов готовы помочь «Барселоне» купить топ-игрока 2 слухи
12:40 · Испания. Ла Лига
​«Ты просто играешь в футбол и получаешь много денег»: Ван дер Ваарт раскритиковал Куртуа
11:49 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Реала»
11 Октября
21:44 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Барселоны» поддержал Кумана 1
20:50 · Испания. Ла Лига
Агуэро и Дембеле приступили к тренировкам
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - фаворит в борьбе за Усмана Дембеле 3
15:22 · Испания. Ла Лига
Черышев восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Абрамович готов вернуть Азара в «Челси» 5
13:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» заинтересовался игроком «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем