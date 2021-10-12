​Симеоне: «Просил Суареса узнать у Месси, есть ли вероятность его перехода в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что думал о возможном переходе в клуб Лионеля Месси.

«Я расскажу вам подробности. Из уважения я не звонил Месси сам. Я позвонил Суаресу, чтобы он спросил, не хочет ли Месси перейти к нам, и есть ли вероятность такого перехода. Но «ПСЖ» уже был одержим этой сделкой», - высказался Симеоне в интервью Ole.

Напомним, что минувшим летом Лионель Месси впервые в своей карьере сменил клуб. «Барселона» не смогла позволить себе новый контракт с Месси, поэтому футболист обрёл статус свободного агента и перебрался в «ПСЖ». Аргентинец подписал контракт по схеме «2+1».