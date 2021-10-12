​«Ты просто играешь в футбол и получаешь много денег»: Ван дер Ваарт раскритиковал Куртуа

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа критически высказался по поводу загруженного графика в футболе. На слова представителя «Реала» отреагировал известный в прошлом футболист Рафаэль ван дер Ваарт.

«Думаю, это глупо. Ты просто играешь в футбол и получаешь много денег. И у тебя есть шесть месяцев отпуска. Конечно, график загружен, но мы все через это прошли. Соревнования – самое весёлое в футболе, а они ноют», - слова ван дер Ваарта приводит Marca со ссылкой на голландский NOS.

Напомним, что сборная Бельгии в воскресенье проиграла Италии в матче за третье место Лиги наций со счётом 1:2.