Полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Реала»

Хавбек «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в чемпионате Испании, где заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

Согласно сведениям газеты Marca, руководство «королевского» клуба может подписать 21-летнего французского футболиста в зимнее трансферное окно. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Орельена составляет 35 миллионов евро. Его трудовое соглашение с монегасками рассчитано до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Тчуамени провел девять поединков, в которых забил один гол и получил три желтые карточки.