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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-президент «Барселоны» поддержал Кумана

11 Октября 2021 • 21:44 Комментировать

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар поддержал нынешнего наставника команды Рональда Кумана после неудачного старта сезона-2021/22.

«Жизнь тренера зависит от успехов. Рональд — человек, который блестяще справляется со своими обязанностями и очень любит команду.

Уверен, когда все игроки покинут лазарет, «Барса» оживёт», — цитирует Гаспара Sport.es.

По его мнению, Хави не сменит Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

«Я очень хорошо знаю Хави. Он уважает Кумана и не стремится занять его место», — добавил Гаспар.

После семи туров «Барселона» идёт в Ла Лиге девятой, набрав 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Жоан Гаспар
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