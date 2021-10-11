Экс-президент «Барселоны» поддержал Кумана

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар поддержал нынешнего наставника команды Рональда Кумана после неудачного старта сезона-2021/22.

«Жизнь тренера зависит от успехов. Рональд — человек, который блестяще справляется со своими обязанностями и очень любит команду.

Уверен, когда все игроки покинут лазарет, «Барса» оживёт», — цитирует Гаспара Sport.es.

По его мнению, Хави не сменит Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

«Я очень хорошо знаю Хави. Он уважает Кумана и не стремится занять его место», — добавил Гаспар.

После семи туров «Барселона» идёт в Ла Лиге девятой, набрав 12 очков.