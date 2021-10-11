Российский полузащитник забил третий гол за вторую команду «Вильярреала»

Российский хавбек Никита Иосифов, выступающий за вторую команду «Вильярреала», отметился забитым мячом в поединке третьего дивизиона чемпионата Испании.

«Жёлтая субмарина» отпраздновала разгромную победу над командой «Севилья Атлетико» со счетом 5:1. Один из мячей в активе российского легионера.

Стоит отметить, что это третий результативный удар для 20-летнего игрока за испанский коллектив. Трудовое соглашение Никиты с «Вильярреалом» рассчитано на пять лет. Он присоединился к клубу на правах свободного агента.

В России Иосифов выступал за московский «Локомотив» и вторую команду «железнодорожников».