​У Хави спросили о будущем

Рулевой «Аль-Садда» Хави ответил на вопрос по поводу своего будущего. Как известно, слухи регулярно связывают 41-летнего специалиста с его родной «Барселоной», находящейся в кризисном состоянии.

«Любое предложение будет мною оценено, а затем будет принято решение. Я не знаю, каким будет моё будущее, но я открыт для любой возможности», - слова Хави приводит AS со ссылкой на телеканал La 1.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман. Контракт голландца рассчитан до конца текущего сезона. Ходили слухи, что Жоан Лапорта может уволить Кумана уже в октябре, но пока перестановки не случилось.