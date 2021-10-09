Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Хави спросили о будущем

09 Октября 2021 • 22:21 Комментировать

Рулевой «Аль-Садда» Хави ответил на вопрос по поводу своего будущего. Как известно, слухи регулярно связывают 41-летнего специалиста с его родной «Барселоной», находящейся в кризисном состоянии.

«Любое предложение будет мною оценено, а затем будет принято решение. Я не знаю, каким будет моё будущее, но я открыт для любой возможности», - слова Хави приводит AS со ссылкой на телеканал La 1.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман. Контракт голландца рассчитан до конца текущего сезона. Ходили слухи, что Жоан Лапорта может уволить Кумана уже в октябре, но пока перестановки не случилось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
22:21 · Испания. Ла Лига
​У Хави спросили о будущем
19:57 · Испания. Ла Лига
​Директор «ПСЖ» призывает наказать «Реал» 3
18:47 · Испания. Ла Лига
​Месси: «Думал, что в новом контракте с «Барселоной» не хватает только моей подписи» 3
14:57 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» стал трансферной целью «Реала»
13:49 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Хочу выиграть «Золотой мяч», это моя детская мечта» 2
12:57 · Италия. Серия А
Мората стал трансферной целью «Барселоны» 2
11:56 · Испания. Ла Лига
Бензема - лучший игрок Ла Лиги в сентябре
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену Альбе в топ-клубе АПЛ 1
11:14 · Испания. Ла Лига
Лапорта вернулся к кандидатуре Хави
10:21 · Испания. Ла Лига
Йович настроен уйти из «Реала» 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» интересуется полузащитником «Реала»
08 Октября
23:29 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может оказаться в ​«Ньюкасле» 2
16:28 · Испания. Ла Лига
Суарес и Хименес получили травмы в матче за сборную Уругвая
16:19 · Испания. Ла Лига
Эден Азар получил очередную травму и выбыл на месяц 6
16:09 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» могла вернуть Неймара прошлым летом» 4
Все новости
Рекомендуем