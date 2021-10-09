​Директор «ПСЖ» призывает наказать «Реал»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу желания «Реала» заполучить Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее Флорентино Перес, президент мадридского клуба, заявил о желании закрыть сделку по Мбаппе уже зимой.

«В Мадриде отрицают это, но я думаю, что «Реал» уже давно пытается переманить Килиана Мбаппе. В течение двух лет они постоянно публично высказывались о Мбаппе. Это должно быть наказано», - слова Леонардо с Festival dello Sport приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения текущего сезона.