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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: «Хочу выиграть «Золотой мяч», это моя детская мечта»

09 Октября 2021 • 13:49 Комментировать (2)

Французский форвард Карим Бензема, который выступает за мадридский «Реал», хочет стать обладателем «Золотого мяча».

«Это моя детская мечта. Футбол, прежде всего, командный вид спорта, однако, когда ты забиваешь много голов и играешь большую роль в победах своей команды, то стремишься к «Золотому мячу». Я приложу максимум усилий, чтобы выиграть эту награду. Очень сильно хочу осуществить свою детскую мечту», - передает слова футболиста AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 33-летний нападающий провел восемь поединков, забил девять голов и отдал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Kar.k4rych
09 Октября 2021 в 14:05
Не выиграешь никогда, уважаемый! Там гном забил всё на ближайшее столетие. Увы...
Gnomus
09 Октября 2021 в 14:35
а кто такой гном?
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