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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема - лучший игрок Ла Лиги в сентябре

09 Октября 2021 • 11:56 Комментировать

В испанской Ла Лиге подвели итоги голосования за лучшего футболиста сентября. Как информирует пресс-служба турнира, индивидуальный приз получил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

В минувшем месяце 33-летний французский форвард принял участие в четырех поединках чемпионата Испании, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

По итогам восьми туров «королевский» клуб набрал 17 баллов и располагается на первом месте в таблице Ла Лиги. Следующим соперником «Реала» будет «Атлетик» Бильбао. Матч состоится в Мадриде 17 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема
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