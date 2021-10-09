Бензема - лучший игрок Ла Лиги в сентябре

В испанской Ла Лиге подвели итоги голосования за лучшего футболиста сентября. Как информирует пресс-служба турнира, индивидуальный приз получил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

В минувшем месяце 33-летний французский форвард принял участие в четырех поединках чемпионата Испании, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

По итогам восьми туров «королевский» клуб набрал 17 баллов и располагается на первом месте в таблице Ла Лиги. Следующим соперником «Реала» будет «Атлетик» Бильбао. Матч состоится в Мадриде 17 октября.