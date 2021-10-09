Лапорта вернулся к кандидатуре Хави

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес, ныне работающий в катарском «Аль-Садде», по-прежнему находится в сфере интересов «сине-гранатовых». Как сообщает Todofichajes, президент клуба Жоан Лапорта хочет видеть испанского специалиста у руля команды.

В ближайших матчах будет определена судьба нынешнего наставника «Барселоны» Рональда Кумана. Если клуб продолжит показывать неудовлетворительные результаты, то голландца отправят в отставку. В таком случает Хави станет основным претендентом на место главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что в списке претендентов на пост рулевого «Барселоны» фигурируют следующие специалисты: Томас Тухель, Юрген Клопп, Тьерри Анри и Роберто Мартинес.