Йович настроен уйти из «Реала»

Сербский нападающий Лука Йович в скором времени покинет мадридский «Реал». Футболиста не устраивает роль резервиста, поэтому он готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в других европейских клубах.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, агент 23-летнего форварда уже начал работу относительно трансфера своего клиента в январе. Ранее появилась информация об интересе к Йовичу со стороны туринского «Ювентуса» и «Эвертона».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Лука провел пять матчей и отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.