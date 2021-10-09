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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йович настроен уйти из «Реала»

09 Октября 2021 • 10:21 Комментировать (1)

Сербский нападающий Лука Йович в скором времени покинет мадридский «Реал». Футболиста не устраивает роль резервиста, поэтому он готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в других европейских клубах.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, агент 23-летнего форварда уже начал работу относительно трансфера своего клиента в январе. Ранее появилась информация об интересе к Йовичу со стороны туринского «Ювентуса» и «Эвертона».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Лука провел пять матчей и отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Йович
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Комментарии (1)
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ARTUR
09 Октября 2021 в 11:07
Гумен ,из Реала САМ НЕ УХОДИЛ НИКТО!!!
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