Суарес и Хименес получили травмы в матче за сборную Уругвая

Неприятные новости из расположения сборной Уругвая поступили в мадридский «Атлетико». Игроки «матрасников» Луис Суарес и Хосе Хименес получили повреждения в сегодняшнем поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Колумбии (0:0).

В конце первого тайма нападающий врезался коленом в защитника соперников и не смог выйти на второй тайм. Что касается Хименеса, то защитник в начале второго тайма упал на газон, после чего был заменен. У него подозрение на мышечную травму.

В ближайшее время Луис и Хосе пройдут медицинское обследование, по результатам которого станут известны их сроки восстановления.