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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона» могла вернуть Неймара прошлым летом»

08 Октября 2021 • 16:09 Комментировать (2)

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что прошлым летом клуб имел возможность вернуть на «Камп Ноу» бразильского форварда Неймара.

«Мне говорили, что у нас была возможность для того, чтобы подписать Неймара. Однако мы не приложили усилий для осуществления сделки. Но даже хорошо, что трансфер не состоялся. Этот переход все равно не помог бы нам», - передает слова Лапорты портал Goal.com.

Напомним, что прошлым летом каталонский клуб расстался с аргентинским форвардом Лионелем Месси из-за финансовых трудностей. Нападающий перешел в «ПСЖ», где воссоединился с Неймаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Неймар
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
08 Октября 2021 в 17:12
если могли бы да ка бы, он говорит как импотент хотевший всего но не сумевший ничего))...
ARTUR
08 Октября 2021 в 16:39
Барселоне нужен Неймар точно так же как и этот Лапорта, он лишь говорит что могло бы быть ,или что было..
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