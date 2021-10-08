Лапорта: «Барселона» могла вернуть Неймара прошлым летом»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что прошлым летом клуб имел возможность вернуть на «Камп Ноу» бразильского форварда Неймара.

«Мне говорили, что у нас была возможность для того, чтобы подписать Неймара. Однако мы не приложили усилий для осуществления сделки. Но даже хорошо, что трансфер не состоялся. Этот переход все равно не помог бы нам», - передает слова Лапорты портал Goal.com.

Напомним, что прошлым летом каталонский клуб расстался с аргентинским форвардом Лионелем Месси из-за финансовых трудностей. Нападающий перешел в «ПСЖ», где воссоединился с Неймаром.