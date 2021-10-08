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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Куман - легенда «Барселоны», он заслуживает доверия»

08 Октября 2021 • 13:24 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался относительно будущего главного тренера команды Рональда Кумана.

«В клубе абсолютно все разочарованы нынешним положением. Нам нужно провести детальный анализ и разобраться со всеми проблемами. Будущее Кумана? Он заслуживает доверия. Рональд сильно любит «Барселону». Этот человек является легендой «сине-гранатовых». Я пообщался с ним и понял, что он хочет работать», - приводит слова Лапорты Sport.es.

Контракт 58-летнего голландского специалиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к Томасу Тухелю, Юргену Клоппу, Тьерри Анри, Роберто Мартинесу и Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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