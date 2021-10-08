Президент «Барселоны» объяснил отказ от нового контракта Месси

Футбольный функционер Жоан Лапорта, который занимает пост президента «Барселоны», рассказал о срыве переговоров с аргентинцем Лионелем Месси по новому трудовому договору.

«У нас не получилось вписаться в финансовый фейр-плей. У клуба не было денег, чтобы обеспечить его контракт. Аудит показал, что вложение денег в новый договор Лео подвергнет нас большому риску. Месси предлагал нам альтернативный вариант, однако, чтобы его осуществить, нам пришлось бы пойти на сделку с CVC. Этот вариант нас не устроил», - цитирует руководителя газета Marca.

Контракт Месси истек минувшим летом. После срыва переговоров с «Барселоной» аргентинец перешел в «ПСЖ».