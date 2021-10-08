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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» объяснил отказ от нового контракта Месси

08 Октября 2021 • 11:40 Комментировать (3)

Футбольный функционер Жоан Лапорта, который занимает пост президента «Барселоны», рассказал о срыве переговоров с аргентинцем Лионелем Месси по новому трудовому договору.

«У нас не получилось вписаться в финансовый фейр-плей. У клуба не было денег, чтобы обеспечить его контракт. Аудит показал, что вложение денег в новый договор Лео подвергнет нас большому риску. Месси предлагал нам альтернативный вариант, однако, чтобы его осуществить, нам пришлось бы пойти на сделку с CVC. Этот вариант нас не устроил», - цитирует руководителя газета Marca.

Контракт Месси истек минувшим летом. После срыва переговоров с «Барселоной» аргентинец перешел в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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Комментарии (3)
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ARTUR
08 Октября 2021 в 13:11
Странно что болельщики барсы молчат ,по идее этот деятель их кинул ,ибо его компания гарантированно обещала сохранить Месси и отставку Кумана ,одного таки нету ,а другой живёт и пахнет в Барселоне. В приличном обществе ему бы предъявили ))
Роман Мамедов
08 Октября 2021 в 12:52
мое сердце сегодня со словакией
Misha_diablo_football
08 Октября 2021 в 11:49
Короче не срослось, надо было валить из этого более или менее значимого места лет так 4-5 назад...
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