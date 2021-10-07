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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тебас оценил финансовое положение «Барселоны»

07 Октября 2021 • 17:37 Комментировать

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу финансового положения «Барселоны».

«Меня больше беспокоит их институциональный кризис, за которым я наблюдаю, а не их экономическая ситуация. Все прибывшие руководители бросаются мусором в своих предшественников.

У нас есть цифры по «Барселоне». Они не при смерти, иначе они не смогли бы получить в кредит 500 миллионов евро. Дела не так уж и плохи», - высказался Тебас в интервью L’Equipe.

На текущий момент «Барселона» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От группы лидеров каталонцы отстают на пять очков, имея игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас
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