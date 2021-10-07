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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Повар, оператор, стилист и другие: на Винисиуса работают 39 человек слухи

07 Октября 2021 • 17:29 Комментировать (2)

Винисиус Жуниор ещё далёк от того, чтобы считаться звездой футбола, но его подход к делу является по-настоящему звёздным. Marca пишет на своих страницах о том, что на Винисиуса работают 39 человек. 12 них работают для бразильского форварда эксклюзивно.

У Винисиуса есть личный повар, который занимается разработкой меню для футболиста и приготовлением блюд. Также Винисиус может похвастаться личным оператором и личным фотографом. Есть у бразильца и стилисты, которые подбирают для него образы.  

Часть сотрудников Винисиуса входят в так называемый «семейный офис». Они следят за финансовыми, юридическими и другими моментами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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Комментарии (2)
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ARTUR
07 Октября 2021 в 19:15
Вот такова жизнь а говорят рассизм ,был бы расизм этот губошлеп в лучшем случае чистил бы где то на окраине гетто ботинки.
Redwhite1959
07 Октября 2021 в 17:51
Да хоть 100 человек пусть работают на этого бразильца! Да - есть скорость и техника! Но - нет футбольного интеллекта! А без этого компонента не только ВЕЛИКИМ не станешь, а и просто футболистом ВЫСОКОГО международного уровня. Таких как Винисиус в Ла Лиге - пруд пруди! Только они в "Реале" не играют и у них нет многочисленной обслуги.
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