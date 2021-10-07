Винисиус Жуниор ещё далёк от того, чтобы считаться звездой футбола, но его подход к делу является по-настоящему звёздным. Marca пишет на своих страницах о том, что на Винисиуса работают 39 человек. 12 них работают для бразильского форварда эксклюзивно.

У Винисиуса есть личный повар, который занимается разработкой меню для футболиста и приготовлением блюд. Также Винисиус может похвастаться личным оператором и личным фотографом. Есть у бразильца и стилисты, которые подбирают для него образы.

Часть сотрудников Винисиуса входят в так называемый «семейный офис». Они следят за финансовыми, юридическими и другими моментами.