​Каннаваро ожидает прихода Хави в «Барселону»

Известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро высказался по поводу текущей ситуации в «Барселоне».

«Без Месси «Барселоне» стало сложнее. Фундамент строится на тренере. Я читал новости об Андреа Пирло, но думаю, что они позвонят Хави. Им нужен тренер, который знает ценности клуба», - заявил Каннаваро AS.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман. Ходят слухи, что голландец может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов уже в самое ближайшее время.

Добавим, что Фабио Каннаваро в 2006 году завоёвывал «Золотой мяч».