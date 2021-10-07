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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Каннаваро ожидает прихода Хави в «Барселону»

07 Октября 2021 • 16:30 Комментировать

Известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро высказался по поводу текущей ситуации в «Барселоне».

«Без Месси «Барселоне» стало сложнее. Фундамент строится на тренере. Я читал новости об Андреа Пирло, но думаю, что они позвонят Хави. Им нужен тренер, который знает ценности клуба», - заявил Каннаваро AS.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман. Ходят слухи, что голландец может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов уже в самое ближайшее время.

Добавим, что Фабио Каннаваро в 2006 году завоёвывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фабио Каннаваро Хави
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