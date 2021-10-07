«Милан» планирует выкупить форварда «Реала»

Руководители «Милана» планируют оформить полноценный трансфер форварда Браима Диаса, ныне выступающего за команду на правах арендного соглашения. Контракт игрока принадлежит мадридскому «Реалу».

По сообщениям Corrierre dello Sport, «россонери» планируют активировать пункт о выкупе футболиста, однако для этого потребуется согласие испанской стороны.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний футболист принял участие в семи встречах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам семи туров «Милан» занимает второе место в таблице Серии А.