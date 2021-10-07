«Леванте», отправивший недавно в отставку с поста главного тренера Хуана Рамона Лопеса Муниса, определился с новым наставником.

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба, новым рулевым назначен Хавьер Перейра. Стороны поставили подписи под трудовым договором, рассчитанным до завершения сезона-2021/2022. В контракте прописана опция пролонгации сотрудничества.

После восьми туров «Леванте» идет в подвале турнирной таблицы Ла Лиги, занимая 18 место. На счету команды четыре набранных балла.

Следующий матч подопечные Перейры проведут против «Хетафе» на своем поле. Поединок пройдет 17 октября.