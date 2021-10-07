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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Леванте» представил нового главного тренера официально

07 Октября 2021 • 11:10 Комментировать
Леванте
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Хетафе
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17.10 19:30

«Леванте», отправивший недавно в отставку с поста главного тренера Хуана Рамона Лопеса Муниса, определился с новым наставником.

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба, новым рулевым назначен Хавьер Перейра. Стороны поставили подписи под трудовым договором, рассчитанным до завершения сезона-2021/2022. В контракте прописана опция пролонгации сотрудничества.

После восьми туров «Леванте» идет в подвале турнирной таблицы Ла Лиги, занимая 18 место. На счету команды четыре набранных балла.

Следующий матч подопечные Перейры проведут против «Хетафе» на своем поле. Поединок пройдет 17 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Леванте Хавьер Перейра
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