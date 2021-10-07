Линекер: «Сейчас мы видим, что было бы с «Барселоной» без Месси»

Экс-форвард сборной Англии, а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о кризисном положении каталонской «Барселоны».

«Что думаю о работе Кумана? Даже не знаю. Рональд пришел в самый худший период для тренера. Я регулярно слежу за матчами «сине-гранатовых». В последнее время я начал задаваться вопросом: а что было бы с «Барселоной», если бы у них не было Месси? Сейчас мы видим ответ», - передает слова эксперта газета Marca.

Напомним, что Месси покинул «сине-гранатовых» прошлым летом и перешел в «ПСЖ».

После восьми туров Ла Лиги каталонский коллектив идет лишь на девятом месте в таблице, а в Лиге чемпионов потерпел два подряд поражения со счетом 0:3.