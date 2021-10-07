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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес рассказал, сколько продлился его разговор с Куманом перед уходом из «Барселоны»

07 Октября 2021 • 01:06 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес вспомнил, как покидал «Барселону».

Уругваец остался недоволен тем, что Рональд Куман захотел побыстрее от него избавиться.

Луис заявил, что Куману для беседы хватило 40 секунд. Футболист злится на специалиста за такое наплевательское отношение.

«С легендами так не прощаются. Он так и не смог сказать, кому я не нужен – лично ему или клубу. Было очень сложно уходить», – цитирует Суареса Marca.

Суарес играл за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2019/20 форвард провёл 36 поединков во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

В минувшем сезоне уругваец выиграл золото Ла Лиги в составе мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Луис Суарес
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