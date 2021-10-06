​Директор «Барселоны» высказался об уходе Месси

«Барселона» не смогла сохранить в своих рядах Лионеля Месси – звёздный аргентинец перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента. Об уходе Месси высказался Ферран Ревертер, который занимает должность генерального директора каталонского клуба.

«По поводу Месси я хочу сказать две вещи. Во-первых, люди думают, что мы знали всю ситуацию, когда приходили в клуб. На самом деле от нас всё было скрыто, и даже сейчас каждый день мы находим что-то новое. И во вторых, Лео не мог ждать до 31 августа, пока мы исправим проблемы с финансовым fair play», - слова представителя «Барселоны» приводит Mundo Deportivo.