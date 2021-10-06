Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 158 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Директор «Барселоны» высказался об уходе Месси

06 Октября 2021 • 19:24 Комментировать

«Барселона» не смогла сохранить в своих рядах Лионеля Месси – звёздный аргентинец перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента. Об уходе Месси высказался Ферран Ревертер, который занимает должность генерального директора каталонского клуба.

«По поводу Месси я хочу сказать две вещи. Во-первых, люди думают, что мы знали всю ситуацию, когда приходили в клуб. На самом деле от нас всё было скрыто, и даже сейчас каждый день мы находим что-то новое. И во вторых, Лео не мог ждать до 31 августа, пока мы исправим проблемы с финансовым fair play», - слова представителя «Барселоны» приводит Mundo Deportivo.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ферран Ревертер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
19:24 · Испания. Ла Лига
​Директор «Барселоны» высказался об уходе Месси
16:44 · Испания. Ла Лига
​Директор «Барселоны»: «Когда прежние руководители покупали Гризманна, они вдруг поняли, что денег на трансфер нет»
14:53 · Испания. Ла Лига
​Капелло: «Даже без Мбаппе у «Реала» есть интересные игроки в атаке»
13:28 · Испания. Ла Лига
Санчес Флорес назначен главным тренером «Хетафе» официально
11:34 · Испания. Ла Лига
Луческу: «Кризис «Барселоны» продолжится и в следующем сезоне»
10:48 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг готов перейти в «Барселону» 7
09:38 · Испания. Ла Лига
Суарес до сих пор в обиде на «Барселону» 2
09:29 · Англия. Премьер-лига
Иско может продолжить карьеру в клубе АПЛ
08:29 · Испания. Ла Лига
«Севилья» готова подписать нападающего «Реала»
00:23 · Испания. Ла Лига
На решение Лапорты по Куману повлиял сын Кройффа 2 слухи
00:21 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Нужно перезарядиться. «Барселона», вперёд!» 1
05 Октября
23:58 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какие условия контракта «Реал» предложит Мбаппе 1
23:45 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в защитнике «Атлетика» из Бильбао 1 слухи
22:46 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Барселона» ещё ничего не потеряла» 1
22:37 · Испания. Ла Лига
Берчиче подписал новое соглашение с «Атлетиком» 1
Все новости
Рекомендуем