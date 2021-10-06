​Директор «Барселоны»: «Когда прежние руководители покупали Гризманна, они вдруг поняли, что денег на трансфер нет»

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер в среду выступил с докладом о финансовой ситуации клуба, которая по-прежнему оставляет желать лучшего. Среди прочего, Ревертер раскритиковал прежних руководителей «сине-гранатовых» за бездумную работу на трансферном рынке.

«У нас складывается ощущение, что прежнее руководство подписывало игроков, не понимая, могут ли они их себе позволить. Так было с Антуаном Гризманном. В ночь, когда его покупали, они вдруг поняли, что заплатить за него не могут. Тогда они начали искать кредит в размере 85 миллионов евро», - приводит слова Ревертера Marca.