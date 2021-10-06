Известный испанский специалист Кике Санчес Флорес утвержден на посту главного тренера «Хетафе». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

На посту рулевого команды 56-летний тренер сменил Мичела Гонсалеса, которого уволили из-за провальных результатов на старте сезона.

Флорес уже работал с «Хетафе» в сезоне-2004/2005, а также в 2015 году. Последней его командой был английский «Уотфорд».

После восьми сыгранных туров чемпионата Испании «Хетафе» набрал всего одно очко и замыкает таблицу. Следующий поединок подопечные Флореса сыграют на выезде против «Леванте» 17 октября.