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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луческу: «Кризис «Барселоны» продолжится и в следующем сезоне»

06 Октября 2021 • 11:34 Комментировать

Румынский тренер Мирча Луческу, который возглавляет киевское «Динамо», поделился мнением о нынешней ситуации в каталонской «Барселоне».

«Такая ситуация может произойти в любом клубе, где идет смена поколений. Нелегко быстро построить новую команду. Каталонцы будут и дальше находиться в кризисном положении – не только в текущем сезоне, но и в следующем», - приводит слова специалиста Telekomsport.

«Динамо» сыграет против «Барселоны» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» 20 октября.

В стартовых турах «сине-гранатовые» потерпели два поражения со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мирча Луческу
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