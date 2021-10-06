Луческу: «Кризис «Барселоны» продолжится и в следующем сезоне»

Румынский тренер Мирча Луческу, который возглавляет киевское «Динамо», поделился мнением о нынешней ситуации в каталонской «Барселоне».

«Такая ситуация может произойти в любом клубе, где идет смена поколений. Нелегко быстро построить новую команду. Каталонцы будут и дальше находиться в кризисном положении – не только в текущем сезоне, но и в следующем», - приводит слова специалиста Telekomsport.

«Динамо» сыграет против «Барселоны» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» 20 октября.

В стартовых турах «сине-гранатовые» потерпели два поражения со счетом 0:3.