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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» готова подписать нападающего «Реала»

06 Октября 2021 • 08:29 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в другом испанском коллективе. По сообщениям Todofichajes, заинтересованность в услугах игрока проявляет «Севилья».

На этом трансфере лично настаивает рулевой андалусийцев Хулен Лопетеги. Тренер считает, что Лукас сможет усилить атакующий потенциал команды. По сообщениям журналистов, «Севилья» сделает предложение Васкесу в зимнее трансферное окно.

30-летний форвард выступает за «королевский» клуб с июля 2015 года. Срок действия контракта между сторонами рассчитан еще на три сезона. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Лукаса составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Лукас Васкес
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