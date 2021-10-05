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Чемпионат Испании. Ла Лига

Берчиче подписал новое соглашение с «Атлетиком»

05 Октября 2021 • 22:37 Комментировать

Испанский игрок Юри Берчиче продолжит выступать за «Атлетик» из Бильбао. Футболист продлил контракт, информирует сайт баскского клуба.

«Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Доволен, что могу продлить соглашение на два года. Благодарю клуб и болельщиков.

Эти четыре года были полны эмоций. С первого дня я ощущал эту любовь. Рад, что вновь принесу пользу команде», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Берчиче выступает за «Атлетик» с июля 2018 года. Клуб заплатил за футболист 25 млн евро.

Всего Юри сыграл за «Атлетик» 106 поединков, забив 4 гола.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Юри Берчиче
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