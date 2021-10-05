​«Барселона» рассчитывает расстаться с Юмтити в январе

«Барселона» готова расстаться с защитником Самуэлем Юмтити ближайшей зимой, информирует Sport.es.

Футболист в официальных матчах этого сезона ещё не сыграл ни одной минуты. В каталонском клубе четко дали понять, что на игрока не рассчитывают.

«Барселона» думала, что Юмтити летом найдет себе новый клуб, однако игрок отклонил все предложения.

Руководство «сине-гранатовых» нацелено сократить расходы на зарплаты игроков, поэтому хочет расстаться с футболистом. Что касается Самуэля, то интерес со стороны европейских команд к нему сохраняется.