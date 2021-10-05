«Барселона» намерена увеличить отступные Гави по новому контракту до 500 млн евро

«Барселона» собирается в скором времени подписать новое соглашение со своим 17-летним хавбеком Гави, информирует AS.

По данным источника, руководство «сине-гранатовых» намерено в скором времени провести встречу с представителем футболиста Иваном де ла Пеньей и договориться о продлении действующего договора.

Клуб хочет предложить Гави улучшенный контракт с увеличением суммы отступных за футболиста до € 500 млн. «Барселона» собирается продлить договор с молодым испанцем до 2026 года.

Гави - воспитанник «Барселоны». Действующее соглашение с хавбеком истекает в июне 2023 года.

Полузащитник дебютировал за основную команду «Барселоны» в нынешнем сезоне. Во всех турнирах Гави провел 6 поединков, сделав одну голевую передачу.