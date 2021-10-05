​В «ПСЖ» резко отреагировали на слова президента «Реала» о Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу будущего форварда команды Килиана Мбаппе.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес выразил надежду на то, что клуб уже зимой сможет закрыть вопрос о переходе Килиана Мбаппе в свои ряды.

«Хочу напомнить, что трансферное окно закрыто. «Реал» должен прекратить так себя вести. Килиан Мбаппе является футболистом «ПСЖ», и клуб хочет, чтобы эти отношения продолжались», - сказал Леонардо L’Equipe.

Действующий трудовой договор Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения текущего сезона. Уже в январе Мбаппе получит право свободно вести переговоры и даже заключить предварительный контракт с зарубежным клубом.