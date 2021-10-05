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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич: «Барселоне» нужен лидер, который поднимет команду на ноги»

05 Октября 2021 • 09:01 Комментировать

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за стамбульский «Бешикташ», поделился мнением о кризисной ситуации в каталонской «Барселоне».

«Барса» переживает непростые времена. Команда показывает результаты, которые никого не устраивают. Это очень давит на футболистов. Думаю, им нужен новый лидер, который смог бы поднять команду на ноги. «Барселона» еще вернется, просто для этого нужно время», - передает слова полузащитника портал Goal.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» планируют уволить голландца Рональда Кумана с поста наставника. Клуб рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля, Юргена Клоппа, Роберто Мартинеса и еще нескольких специалистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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