Сегодня стало известно, что Мичел покинул должность главного тренера «Хетафе». Такое решение руководства клуба обусловлено провальным стартом сезона в исполнении испанского коллектива в чемпионате, набравшего один пункт в восьми стартовых турах.

Местные СМИ уже начали узнавать, кто может стать преемником Мичела. Издание Mundo Deportivo уверяет, что боссы «Хетафе» контактировали с Кике Санчесом Флоресом, который в прошлом уже возглавлял команду.

Стоит добавить, что последним местом работы специалиста был «Уотфорд», пути с которым разошлись еще в 2019 году. Согласно источнику, о назначении 56-летнего наставника будет официально объявлено в ближайшие дни.