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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стал известен главный кандидат на пост нового наставника «Хетафе» слухи

04 Октября 2021 • 23:38 Комментировать
Леванте
...
Хетафе
2.55 3.20 2.90
17.10 19:30

Сегодня стало известно, что Мичел покинул должность главного тренера «Хетафе». Такое решение руководства клуба обусловлено провальным стартом сезона в исполнении испанского коллектива в чемпионате, набравшего один пункт в восьми стартовых турах.

Местные СМИ уже начали узнавать, кто может стать преемником Мичела. Издание Mundo Deportivo уверяет, что боссы «Хетафе» контактировали с Кике Санчесом Флоресом, который в прошлом уже возглавлял команду.

Стоит добавить, что последним местом работы специалиста был «Уотфорд», пути с которым разошлись еще в 2019 году. Согласно источнику, о назначении 56-летнего наставника будет официально объявлено в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Кике Санчес Флорес Хетафе
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