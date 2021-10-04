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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Раскрыта фраза, которую Куман сказал президенту «Барселоны» слухи

04 Октября 2021 • 18:56 Комментировать

«Барселона» на прошлой неделе проиграла «Бенфике» в Лиге чемпионов и «Атлетико» в чемпионате Испании с общим счётом 0:5. На фоне плохих результатов команды на старте сезона стали появляться слухи о вероятном увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера «сине-гранатовых».

Между тем, La Porteria со ссылкой на журналиста Альфредо Мартинеса раскрыла фразу, которую Рональд Куман якобы сказал президенту «Барселоне» Жоану Лапорте во время их недавней встречи.

«С таким составом, который есть на сегодняшний день, вы не можете требовать от меня большего», - сказал Куман Лапорте, если верить журналисту.

Также Альфредо Мартинес отметил, что некоторые тренеры уже сказали Жоану Лапорте, что они не возглавят «Барселону» сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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