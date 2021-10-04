Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» расстанется с Рональдом Куманом. И всё же первые тренерские отставки сезона Ла Лиги произошли в других клубах. В понедельник об увольнении Мичела с должности рулевого команды объявил «Хетафе».

«Хетафе» провалил стартовый отрезок сезона. В восьми матчах чемпионата Испании команда смогла набрать только один зачётный балл. Как следствие, «Хетафе» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги на текущий момент.

Стоит добавить, что Мичел стал главным тренером «Хетафе» только перед началом текущего сезона.

Ранее об уходе Пако Лопеса с должности тренера объявил «Леванте».