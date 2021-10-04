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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Орье перешёл в «Вильярреал» официально

04 Октября 2021 • 18:23 Комментировать

Защитник Серж Орье стал футболистом «Вильярреала». Пресс-служба «подводников» сообщила о подписании с 28-летним игроком контракта до конца текущего сезона с возможностью пролонгации ещё на два года.

Серж Орье будет представлен как игрок «Вильярреала» после паузы на матчи сборных, ведь сейчас он отправляется в расположение национальной сборной Кот-д’Ивуара.

Серж Орье перешёл в «Вильярреал» как свободный агент. Ранее защитник выступал за «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Тулузу» и «Ланс».

На текущий момент «Вильярреал» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Вильярреал Серж Орье Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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