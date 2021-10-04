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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Ла Лиге произошла тренерская отставка

04 Октября 2021 • 10:38 Комментировать

В чемпионате Испании произошла тренерская отставка. С поста наставника «Леванте» был уволен Хуан Рамон Лопес Мунис, об этом рапортует пресс-служба клуба. Это решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона-2021/2022.

Клуб поблагодарил специалиста за сотрудничество и пожелал ему успехов в карьере.

Стоит отметить, что Мунис занимал пост главного тренера «Леванте» с марта 2018 года.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры команда не одержала ни одной победы. После восьми туров на счету «Леванте» четыре набранных балла, клуб располагается на 18 месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Леванте Хуан Рамон Лопес Мунис
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