В Ла Лиге произошла тренерская отставка

В чемпионате Испании произошла тренерская отставка. С поста наставника «Леванте» был уволен Хуан Рамон Лопес Мунис, об этом рапортует пресс-служба клуба. Это решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона-2021/2022.

Клуб поблагодарил специалиста за сотрудничество и пожелал ему успехов в карьере.

Стоит отметить, что Мунис занимал пост главного тренера «Леванте» с марта 2018 года.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры команда не одержала ни одной победы. После восьми туров на счету «Леванте» четыре набранных балла, клуб располагается на 18 месте в таблице.