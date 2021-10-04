Орье близок к трансферу в клуб Ла Лиги

Защитник Серж Орье, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Тоттенхэма», может продолжить карьеру в испанском чемпионате.

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, новым клубом ивуарийца должен стать «Вильярреал». Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут трехлетнее трудовое соглашение.

Прошлым летом руководство «шпор» приняло решение расторгнуть контракт с игроком. В минувшем сезоне чемпионата Англии Серж принял участие в 19 встречах, отметившись двумя голами.

Ранее сообщалось об интересе к Орье со стороны «Арсенала», «Эвертона» и мадридского «Реала».