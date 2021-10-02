Бензема: «Реал» остаётся лучшим клубом мира»

Лидер мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о нынешнем уровне команды, а также новом поколении футболистов.

«Реал» по-прежнему остается лучшим клубом мира. У нас подходит новое поколение игроков. Нужно вкладываться в этих парней, чтобы они выросли в высококлассных футболистов. Я хочу помочь в этом. Общаюсь с ними, даю советы. Когда ты помогаешь команде становиться лучше, это приносит удовлетворение», - передает слова нападающего Lequipe.

Карим защищает цвета «королевского» клуба с 2009 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2023 года.