Бензема: «Поддерживаю связь с Зиданом, он много мне подсказывает»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что находится на связи с экс-наставником команды Зинедином Зиданом, покинувшим пост рулевого в мае. В настоящий момент командой руководит Карло Анчелотти.

«Меня сравнивают с Зизу? Думаю, в этом нет смысла. Зидан играл на невероятном уровне. Я очень уважительно отношусь к нему. Извлекаю уроки, когда смотрю на него. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Он много мне подсказывает», - приводит слова футболиста Football-Espana.

Напомним, что под руководством Зинедина «королевский» клуб дважды становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.