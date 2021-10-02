Бензема: «Трансфер Мбаппе в «Реал» - вопрос времени»

Французский нападающий Карим Бензема, выступающий за мадридский «Реал», поделился мнением о возможном трансфере своего соотечественника Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Мбаппе много раз говорил о трансфере в Мадрид. Ему хочется попробовать что-то новое. Он точно станет игроком «Реала». Это лишь вопрос времени», - передает слова лидера мадридского гранда газета Marca.

В минувшее трансферное окно Мбаппе был близок к переходу в «Реал», однако «ПСЖ», владеющий правами на футболиста, не согласился отпустить одного из своих лидеров.

Действующий контракт Килиана с парижанами рассчитан до лета 2022 года.