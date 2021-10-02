Клюйверт: «Барселона» верит в Кумана»

Экс-нападающий сборной Голландии и каталонской «Барселоны» Патрик Клюйверт поделился мнением о положении наставника команды Рональда Кумана.

«Клуб попал в непростое положение, из которого нужно немедленно выбираться. Смена тренера – самый легкий вариант. Думаю, нужно дать Куману еще время. Почему-то мне кажется, что руководство верит в него. Плюс ему подписали тех игроков, которых он сам захотел», - цитирует Клюйверта AS.

Ранее сообщалось, что на место Кумана претендуют сразу несколько тренеров. Каталонцы рассматривают кандидатуры Роберто Мартинеса, Тьерри Анри, Томаса Тухеля и Юргена Клоппа.