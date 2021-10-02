Дешам: «Бензема заслуживает получить «Золотой мяч»

Журналисты задали вопрос главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму о шансах нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в борьбе за «Золотой мяч».

«Заслужил ли Бензема «Золотой мяч» в текущем сезоне? Конечно», - приводит слова французского специалиста Telefoot.

В сезоне-2021/2022 опытный бомбардир принял участие в девяти поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и семь голевых передач.

В составе «королевского» клуба 33-летний футболист выступает с июля 2009 года. Срок действия контракта между сторонами рассчитан еще на два сезона. Трансферная стоимость Бензема составляет 25 миллионов евро.