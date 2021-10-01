Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 457 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с «Барселоной»

01 Октября 2021 • 11:09 Комментировать

Главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес отреагировал на слухи, которые связывают его с каталонской «Барселоной». Ранее СМИ сообщили, что стороны вступили в переговоры.

«Барселона»? Мы не вступали в переговоры», - передает слова специалиста Todomercadoweb.

Напомним, что Мартинес фигурирует в шорт-листе преемников Рональда Кумана. Также в этом списке значатся Хави Эрнандес, Тьерри Анри и Юрген Клопп.

48-летний испанский наставник работает со сборной Бельгии с августа 2016 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  22:00 Атлетик Б ... Алавес 1.72 3.8 5.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
11:09 · Испания. Ла Лига
Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с «Барселоной»
30 Сентября
22:16 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес: Я всегда отдавал «Барселоне» все силы 3
19:59 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет продлить контракт с Пеллегрини
18:44 · Испания. Ла Лига
Марсело вернулся к тренировкам на поле
16:58 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Сейчас не лучшее время для Хави, чтобы возглавить «Барселону» 3
16:15 · Испания. Ла Лига
Энрике не хочет возвращаться в «Барселону» 9
15:13 · Россия. Премьер-лига
Рангник может возглавить «Барселону» 4
14:55 · Италия. Серия А
«Реал» интересуется защитником «Аталанты»
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» следит за Салахом слухи
12:42 · Испания. Ла Лига
Йоахим Лёв находится в шорт-листе «Барселоны» 1 слухи
12:08 · Англия. Премьер-лига
Следующим клубом Кавани может стать мадридский «Реал» слухи
08:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» до конца дня может уволить Кумана 4
01:00 · Россия. Премьер-лига
Прямые трансляции матчей у букмекерских контор: Как бесплатно смотреть футбол на сайтах букмекеров 1
29 Сентября
19:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен интересен сразу четырем топ-клубам
19:01 · Россия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Барриоса в «Атлетико» 4
Все новости
Рекомендуем