Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с «Барселоной»

Главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес отреагировал на слухи, которые связывают его с каталонской «Барселоной». Ранее СМИ сообщили, что стороны вступили в переговоры.

«Барселона»? Мы не вступали в переговоры», - передает слова специалиста Todomercadoweb.

Напомним, что Мартинес фигурирует в шорт-листе преемников Рональда Кумана. Также в этом списке значатся Хави Эрнандес, Тьерри Анри и Юрген Клопп.

48-летний испанский наставник работает со сборной Бельгии с августа 2016 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня следующего года.