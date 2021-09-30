«Бетис» хочет продлить контракт с Пеллегрини

Руководство «Бетиса» намерено удержать в клубе главного тренера команды Мануэля Пеллегрини, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, в клубе хотят предложить чилийцу новый контракт.

Сообщается, что новое соглашение Пеллегрини будет рассчитано до 2024 года. Также наставнику увеличат зарплату.

Напомним, что Пеллегрини возглавил «Бетис» в августе 2020 года. После семи туров Ла Лиги команда под его руководством набрала 12 очков и занимает седьмое место. В следующем туре им предстоит сыграть на выезде с «Вильярреалом».

Ранее Пеллегрини возглавлял английский «Вест Хэм».