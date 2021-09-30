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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» хочет продлить контракт с Пеллегрини

30 Сентября 2021 • 19:59 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
2.10 3.55 3.40
03.10 19:30

Руководство «Бетиса» намерено удержать в клубе главного тренера команды Мануэля Пеллегрини, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, в клубе хотят предложить чилийцу новый контракт.

Сообщается, что новое соглашение Пеллегрини будет рассчитано до 2024 года. Также наставнику увеличат зарплату.

Напомним, что Пеллегрини возглавил «Бетис» в августе 2020 года. После семи туров Ла Лиги команда под его руководством набрала 12 очков и занимает седьмое место. В следующем туре им предстоит сыграть на выезде с «Вильярреалом».

Ранее Пеллегрини возглавлял английский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини
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