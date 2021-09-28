Финансовое положение «Барселоны» может серьёзно улучшиться уже в ближайшее время. Испанский Sport со ссылкой на программу El Curubito, которая выходит на 8tv, сообщает о том, что некая компания из Дубая готова выкупить долги «Барселоны» в размере полутора миллиардов евро. По условиям соглашения, каталонский клуб получит мораторий на два года, который можно будет продлить даже до двенадцати лет. При этом проценты в рамках сделки будут достаточно низкими.

Sport на своих страницах отмечает, что в «Барселоне» наличие такого предложения опровергают.

Ближайший матч «Барселона» проведёт против «Бенфики» 29 сентября.