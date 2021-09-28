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Ла Лига

Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны» в размере 1,5 млрд евро

28 Сентября 2021 • 11:54 Комментировать (3)

Финансовые проблемы каталонской «Барселоны» могут быть решены при помощи инвесторов из ОАЭ. Руководители одной из дубайских компаний, название которой не разглашается, готовы выкупить долг «сине-гранатовых», который составляет 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщают журналисты Sport.es.

Компания готова предоставить каталонцам кредит на несколько лет. Таким образом, задолженность «Барсы» будет погашена прямо сейчас, и клуб станет должником дубайских бизнесменов, которые не станут торопить каталонцев с погашением. Благодаря этому «сине-гранатовые» смогут вернуться к нормальному функционированию.

Напомним, что из-за финансовых проблем «Барселона» отказалась от продления контракта с Лионелем Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
28 Сентября 2021 в 12:35
Очередная мутная схема гишпанских деятелей с арабами
Aegur
28 Сентября 2021 в 12:45
если схема законная и идёт во благо клуба мнение диванных экспертов роли не играет))
Snk6565
28 Сентября 2021 в 13:10
По закону...недоклуб давно должен быть признан банкротом
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