Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны» в размере 1,5 млрд евро

Финансовые проблемы каталонской «Барселоны» могут быть решены при помощи инвесторов из ОАЭ. Руководители одной из дубайских компаний, название которой не разглашается, готовы выкупить долг «сине-гранатовых», который составляет 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщают журналисты Sport.es.

Компания готова предоставить каталонцам кредит на несколько лет. Таким образом, задолженность «Барсы» будет погашена прямо сейчас, и клуб станет должником дубайских бизнесменов, которые не станут торопить каталонцев с погашением. Благодаря этому «сине-гранатовые» смогут вернуться к нормальному функционированию.

Напомним, что из-за финансовых проблем «Барселона» отказалась от продления контракта с Лионелем Месси.