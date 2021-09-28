Стало известно, когда Агуэро дебютирует за «Барселону»

Новичок каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро, который сейчас находится в лазарете, близок к возвращению на поле. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По данным источника, «сине-гранатовые» ожидают дебюта 33-летнего аргентинского бомбардира в поединке восьмого тура чемпионата Испании против «Валенсии». Эта встреча запланирована на 17 октября.

Серхио перебрался в каталонский гранд из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, но из-за травмы до сих пор не сыграл за команду ни одного поединка. Трудовое соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до середины 2023 года.