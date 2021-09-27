​«Барселона» пыталась подписать Эрреру

Полузащитник Андер Эррера, который здорово начал текущий сезон в «ПСЖ», в своё время контактировал с «Барселоной». Об этом рассказал отец 32-летнего футболиста по имени Педро.

«В какой-то момент Андер контактировал с «Барселоной», но по разным причинам этот переход не состоялся.

Андер не огорчается из-за того, что он никогда не выступал за один из трёх больших клубов Испании. Он считает самым большим клубом страны «Сарагосу», где он начинал свой путь», - рассказал Педро L’Equipe.

В сезоне 2021/2022 Андер Эррера провёл за «ПСЖ» 10 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 4 гола и 2 результативных паса на партнёров.